Erica Meiland over uitspraken over moslims in boek: ‘Blij met discussie’

Erica Meiland zei vandaag in het radioprogramma De Perstribune op NPO Radio 1 dat ze niks aan haar biografie zou veranderen. De afgelopen tijd ontstond er ophef rondom haar uitspraken over moslims die ze in het boek doet. Erica vergelijkt vrouwen in boerka bijvoorbeeld met pinguïns en ze noemt hoofddoekjes ‘niet normaal’.

Het leverde de realityster veel kritiek op. Ze zegt de mediastorm rondom haar persoon als ‘interessant’ te hebben ervaren. Toch maakt ze zich niet heel erg druk om alles wat er over haar en haar uitspraken in het boek wordt gezegd. ,,Het is mijn biografie, je mag het naast je neerleggen. Het is mijn bescheiden mening, iedereen moet ermee doen wat ie wil.”

De realityster vindt dat Nederland ‘heel erg verdeeld’ is. ,,Je kan in Nederland niks meer zeggen. Je hebt beledigingen en mensen die heel snel op hun tenen zijn getrapt, dat vind ik een groot onderscheid.” Eigenlijk zegt ze daarom blij te zijn met haar uitspraken. ,,Het is goed dat er een discussie is losgekomen, daar ben ik blij mee. Het is goed dat we de discussie met elkaar aangaan.”

De bekendheid heeft wel iets gedaan met Erica, merkte ze. ,,Ik heb gemerkt dat als ik iets zeg, dat je dan heel veel op je af krijgt”, zowel positief als negatief denkt de realityster. ,,Dan denk ik ‘moet je jezelf dan veranderen?’ Dat wil ik niet. Ik ben heel open, ik wil niet wantrouwig of cynisch worden. Ik hoop dat ik dat kan behouden.”

Samenwerkingen

Talloze bedrijven zegden hun samenwerking met de tv-familie Meiland op. Kaartenfabrikant Hallmark, matrassenmerk Emma, Nivea huidverzorging, Milka en Hello Fresh willen niet meer met de Meilandjes geassocieerd worden. De meeste bedrijven stelden in een toelichting dat de uitspraken van Erica niet in lijn liggen met de doelstellingen van inclusiviteit die zij nastreven.



Ook Maxi-Cosi heeft de samenwerking met Maxime Meiland opgezegd. Het bedrijf zegde de samenwerking een paar weken geleden al op, maar bracht dit nieuws niet eerder naar buiten. Meiland vroeg op sociale media aandacht voor Maxi-Cosi.



Talpa, waar de Meilandjes tv-programma’s voor maken, heeft laten weten niet inhoudelijk te reageren op de uitlatingen. Alles wat de Meilandjes buiten hun programma’s zeggen is voor rekening van de familie.

