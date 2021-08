Erica Meiland zag verhuizing naar miljoenenvilla in Noordwijk niet zitten: ‘Het is eigenlijk een miskoop’

Het nieuwe seizoen van Chateau Meiland , dat gisteravond van start is gegaan, staat bijna volledig in het teken van verhuizen. Na een korte tussenstop in Hengelo, waar Erica en Martien hun droomvilla leken te hebben gevonden, verhuizen de twee nu naar hun geliefde Noordwijk. Maar in de eerste aflevering komt al naar voren dat vooral Erica daar niet om staat te springen.

Als dochter Maxime - die al vertrokken is naar Noordwijk - nog even langskomt in Hengelo vraagt ze of haar ouders zin hebben in de verhuizing. ,,Nou ja zin in, ik ben wel klaar om hier weg te gaan. Maar het is niet dat ik denk: lekker naar dat huis’’, moet Erica bekennen. Het is gewoon een gevoel, zegt ze. ,,Het is heel mooi daarboven, waar hij (Martien) komt te zitten, maar ik zit natuurlijk gewoon in een appartement met laminaatvloertje’’, aldus Erica. ,,Het is dus eigenlijk een miskoop”, constateert Martien. ,,De dozen staan nog in Hengelo, maar eigenlijk denkt ze in haar hoofd al: ik wil dit niet.” Maxime vraagt zich dan ook af waarom haar ouders de Noordwijkse villa eigenlijk gekocht hebben. ,,Ik weet het niet’’, zucht Martien.

Voor de camera laat Martien weten waarom Erica volgens hem zo negatief is over de aankomende verhuizing. ,,Zij is natuurlijk drie dagen geleden gestopt met roken. Dan gaat er in die hersenen iets fout. Dan mist dat een stofje en gaat ze heel vervelend doen. Dan gaat ze overal zout op leggen. Ze is niet te genieten.”

Verkopen en verhuizen

De Meilandjes begonnen hun tv-carrière twee jaar geleden in het Franse Beynes, waar ze maandenlang een vervallen Frans kasteel opknapten en het uitbaatten als B&B. Tot de stress en het gebrek aan privacy hun tol eisten. ,,Het is natuurlijk heel leuk, zo’n chambre d’hôtes, maar je kan zelf nooit eens in je duster naar beneden”, vertelde Martien daar vorig jaar over. Daarom besloten de Meilandjes in februari 2020 terug te keren naar Nederland. Al snel werd echter duidelijk dat de plannen die ze met hun droomvilla in Hengelo hadden niet overeenkwamen met het bestemmingsplan van de gemeente Hengelo.

Seizoen zes van Chateau Meiland, dat gisteravond van start is gegaan, staat dan ook volledig in het teken van wéér een verhuizing: die naar een miljoenenvilla in gebied Zuidduinen in Noordwijk. In april werd bekend dat Martien en Erica waren gevallen voor het gigantische pand dat voorheen tot Kensington-drummer Niles Vandenberg toebehoorde. Het verruilde voor een kleine 2,7 miljoen van eigenaar.

Kasteel

In juni 2020 werd het bekende Château Marillaux in Beynes, waar het voor de familie Meiland allemaal mee begon, te koop gezet voor een luttele 1,25 miljoen euro. Die vraagprijs lieten Erica en Martien al snel zakken naar onder het miljoen en even later werd een nieuwe eigenaar gevonden voor het reusachtige pand. Martien liet in juni van dit jaar echter aan RTL Boulevard weten dat de verkoop is opgeschort. Maar hij blijft positief, want er hebben zich al een aantal potentiële kopers gemeld die het kasteel volgende week nog willen bezichtigen. Wie zelf de Meilandjes achterna wil gaan: 998.000 euro is de exacte vraagprijs van het extravagante stulpje momenteel.

