Erik de Vogel ziet moment terug waar liefde voor Caroline de Bruijn begon

videoEen mooi moment voor GTST-acteur Erik de Vogel vandaag. Tijdens de presentatie van twee nieuwe karakters in de serie, Tim Immers en Lidewij Mahler als Mark en Marieke de Moor, zag hij weer een van zijn allereerste optredens in Goede Tijden Slechte Tijden terug.

Terwijl ze kijken naar het fragment van ruim twintig jaar geleden, kan De Vogel het niet laten even snel een arm om zijn vrouw Caroline De Bruijn heen te slaan. Het was namelijk op die set en rond die tijd dat de liefde tussen het bekendste soapkoppel van Nederland opbloeide. Optimaal was het toen niet, hij was namelijk nog getrouwd en had twee kinderen. Zij speelde al langere tijd in de serie en was niet direct op zoek naar een relatie met een collega. Daarnaast kregen hun karakters Ludo en Janine ook nog eens een liefdesrelatie in de serie. Al met al geen ideale situatie om ook in het echte leven verliefd te worden. Het gebeurde toch.

Hoe was het voor De Vogel om dat moment weer terug te zien? ,,Het was heel spannend, om te zien hoe dat ging. Voor mij dan. Omdat ik toen voor het eerst bij de serie kwam. Er liep toen een heleboel tegelijk en parallel en door elkaar."

Inmiddels zijn de twee tientallen jaren verder, getrouwd en ouders van een dochter. Ook nemen ze samen een reisprogramma op dat ze zelf schrijven en regisseren. ,,Dat programma is echt bijzonder voor ons. Het is een uitstapje waar we heel erg naar uitkijken", vertelt De Vogel.

Quote De studio waar we in draaiden hing als het ware met punaises en vei­lig­heids­spel­den aan elkaar. Dat kun je nu natuurlijk niet meer zeggen. Caroline de Bruijn

Beschutting

Toch hebben ze het programma, dat Romancing the Globe heet en te zien is bij RTL 4, niet nodig om te ontsnappen. GTST zelf is volgens De Vogel een heerlijke beschutte omgeving waar ze niet aan hoeven te ontsnappen ,,Ik parkeer de auto in de garage, ga naar boven, aan het werk, en ga daarna weer met mijn vrouw naar huis. Het is nog steeds een heerlijke plek om te werken."



Over de nieuwe collega's, die vanaf 17 mei te zien zijn in GTST, zijn allebei de acteurs enthousiast. ,,Ze pikken het snel op, je wordt hier namelijk wel voor de leeuwen gegooid. Het is repeteren en de volgende dag wordt het opgenomen, en daarna wordt het genadeloos uitgezonden. Dat moet je ook maar kunnen", vindt De Vogel.

Volledig scherm Erik de Vogel en Caroline de Bruijn op de rode loper tijdens een gala van Het Nationale Ballet. © ANP Kippa

Volgens De Bruijn is het lang niet meer hetzelfde als het vroeger. ,,Er is zo ontzettend veel veranderd. Het is nog steeds wel dat we in heel snel tempo draaien, maar de disciplines zijn inmiddels meer verfijnd, het was al een enorme razende trein, maar die is alleen maar sneller geworden. Dat zal voor Tim (Immers) wel een enorme shock zijn."

Ook de omgeving waarin GTST wordt opgenomen, is volgens De Bruijn sterk veranderd. ,,Als ik naar mezelf kijk, van zoveel jaar geleden, dan denk ik 'oh ja, dat was toen zo'. De studio waarin we draaiden, hing als het ware met punaises en veiligheidsspelden aan elkaar. Dat kun je nu natuurlijk niet meer zeggen.

In onderstaande video bespreken Tim Immers en Lidewij Mahler hun nieuwe rollen in GTST.