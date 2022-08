Ernst Daniël Smid voelt zich beter na ingrijpende hersenoperatie

Actrice Anne Heche (53) overleden, ex-vrien­din Ellen DeGeneres spreekt van 'verdrieti­ge dag’

De Amerikaanse actrice Anne Heche is van de beademing gehaald. Dat laat een woordvoerder van de familie van Heche, die vorige week bij een auto-ongeluk ernstige hersenschade opliep en in coma lag, weten, meldt The Guardian. Heche werd 53 jaar.

21:29