Estelle Cruijff openhartig over beroving: ‘Een trauma voor het leven’

Waar er vaak een groot mysterie om haar heen hangt, omdat ze veel privé houdt, is ze tijdens de ontmoeting met Rodenburg verrassend open. Zo bespreekt ze de angst die ze nog altijd met zich meedraagt, door de traumatische beroving in november 2018. Drie mannen trokken haar van haar scooter en beroofden haar bruut van haar Rolex. ,,Dat was zo meedogenloos. De angst beperkt nog steeds mijn hele manier van leven. Ik kijk continu om me heen en schiet in paniek als ik gevolgd denk te worden. Ik weet niet of ik het ooit zal vergeten, het is een trauma voor het leven.”