Estelle flaneert in sexy pakje en Claudia laat snor staan

Organisa­tie songfesti­val laat niets aan het toeval over: speciale teststraat bij Rotterdam Ahoy

13:07 De organisatie van het Eurovisie Songfestival trekt alles uit de kast om het liedjesspektakel in Rotterdam Ahoy veilig voor artiesten, pers en personeel te laten verlopen. In een vandaag openbaar gemaakt protocol wordt melding gemaakt van een speciale teststraat, waar alle betrokkenen regelmatig worden gecontroleerd. Of er publiek bij de shows aanwezig kan zijn, wordt later besloten.