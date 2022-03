Europese vorsten komen samen voor herdenking prins Philip

Vorsten uit heel Europa gaan dinsdag naar de herdenkingsdienst voor de Britse prins Philip (99) in Westminster Abbey in Londen. Het is voor het eerst sinds de coronapandemie dat een grote groep koningen en koninginnen weer samenkomt. Ook koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix reizen naar Londen.

Ook koningin Margrethe van Denemarken, koning Filip en koningin Mathilde van België, koning Felipe en koningin Letizia van Spanje en koning Carl Gustaf en koningin Silvia van Zweden zitten dinsdag in de banken van Westminster Abbey. Het Noorse koningspaar heeft afgezegd omdat koning Harald vorige week corona opliep.

Prins Philip, de man van koningin Elizabeth, overleed op 9 april 2021 op 99-jarige leeftijd. Hij stierf in zijn slaap. Op 10 juni had de prins 100 kaarsjes mogen uitblazen. Vanwege de coronapandemie konden er geen buitenlandse gasten naar de uitvaart komen. Het beeld van Elizabeth die tijdens de uitvaart alleen zat, ging de hele wereld over. Nu de coronamaatregelen in heel Europa worden of zijn opgeheven, is reizen en bij elkaar komen weer makkelijker.

Teruggetrokken bestaan

Westminster Abbey is geen onbekende plek voor het Britse koninklijk huis. Zo trouwden onder anderen Elizabeth en Philip en prins William en Catherine er. Ook is het een belangrijke locatie voor staatsbegrafenissen. Philip had daar recht op, maar had geen behoefte aan een uitvaart met alles erop en eraan, hij hield het liever klein. In 2017 deed hij dan ook een stap terug binnen het Britse koningshuis en leidde sindsdien een teruggetrokken bestaan.

De grote afwezigen op 29 maart zijn prins Harry en zijn vrouw Meghan. Zij komen niet naar de herdenkingsdienst, omdat Harry denkt dat zijn gezin niet veilig is in het Verenigd Koninkrijk. De Britse beveiligingsdienst mag geen informatie delen met de persoonlijke beveiliger van Harry, waarop hij besloten heeft thuis in Californië te blijven.