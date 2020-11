Eurosonic Noorderslag 2021 wordt volledig digitaal

video Imanuelle Grives: ‘Dit was de heftigste én mooiste periode uit mijn leven’

7 november ,,Het was de heftigste periode in mijn leven, maar op een gekke manier ook de mooiste”. Dat stelt Imanuelle Grives in het nieuwe programma Alle Hens Aan Dek waarvan maandagavond bij SBS 6 de eerste aflevering wordt uitgezonden. Bekijk hierboven exclusieve beelden van deze eerste aflevering.