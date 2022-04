Eva Jinek bij terugkeer op tv na ziekte: ‘Lag tien dagen te vegeteren in bed’

Franse modefoto­graaf Patrick Demarche­lier (78) overleden

De Franse modefotograaf Patrick Demarchelier is donderdag op 78-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie via zijn Instagramaccount bekendgemaakt. De Fransman werd in 1989 door prinses Diana aangesteld als haar persoonlijke fotograaf en was de eerste fotograaf van buiten het Verenigd Koninkrijk die door het Britse koningshuis werd ingehuurd.

