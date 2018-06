Eva Jinek duidelijk zwanger in beeld en Patty Brard onherkenbaar slank

Wat er verder buiten beeld gebeurt, blijft voor ons nog even een geheim, maar wat we wél zien is een waar debuut. Een stralende Eva Jinek, en wel voor het eerst op de foto met duidelijk in beeld haar zwangere buik.

Voor Rosanna Kluivert is het elke dag Moederdag! Ze krijgt in ieder geval een dikke zoen van man en zoon.

Wauw! Die Patty Brard! In maart maakte ze bekend dat ze een gastric bypass-operatie had ondergaan. En nu, enkele maanden later, is ze onherkenbaar slank! De diva is gelukkiger dan ooit en straalt als nooit te voren met Fred van Leer voor een nogal dure wagen.

Je bent Volendamse of niet!! Monique Smit probeert de nieuwe haring in haar woonplaats Volendam uit, en ze is méér dan tevreden. De vis hangt wel aan een prikkertje, maar het traditionele happen uit de lucht ging Monique misschien wat ver.

Twee jaar na zijn maagverkleining is Bastiaan van Schaik nog steeds zielsgelukkig (en apetrots) met zijn nieuwe lijf. De stylist is 68 kilo afgevallen en het verschil is overduidelijk!

Nee, zegt presentator Tim den Besten, ik ben níet een van de 4500 bedpartners van Gerard Joling, ook al dit dit gezellige kiekje misschien anders vermoeden.

De Hollandse Yolanda Hadid, moeder van topmodellen Gigi en Bella Hadid is lekker thuis bij haar moeder Ans in Papendrecht. Er wordt gelijk even achter de naaimachine gezeten, al valt wel op dat het witte draad misschien niet écht geschikt is voor het rode truitje. Of zal Yolanda in een museum zijn, en zit moeder Ans gewoon thuis op de bank?

Douwe Bob heeft vandaag lekker uitgeslapen. Met hond en al.

De moeder van songfestivalencyclopedie Maurice Wijnen is nog zo fit als een hoentje! Moeder Pien geeft haar hondje een dikke kus in de vensterbank in een restaurant in Weesp, onder het genot van een glaasje wit.

Humbert Tan is blij. Hij heeft nu inmiddels elke avond de tijd om lekker naar het WK te kijken. Zin in!

Geen échte Adam zkt. Eva voor Marieke Elsinga, want de kleren blijven aan. Ze geniet wel van de opnames in de Filipijnen. Adam zkt. Eva is waarschijnlijk in september te zien bij RTL. Het is de eerste presentatieklus in dergelijke vorm voor Elsinga.

De dochter van Patricia Paay zit strak in het kettinkje. Het sieraad laat in ieder geval genoeg ruimte vrij voor de tatoeages van Christina Curry.

Vreugde in huize Kroes!! De zoon van volkszanger Wolter Kroes (die ook Wolter Kroes heet) is gisteren geslaagd voor zijn eindexamen. De vlag mocht dus uit!

Aahh! Tophandbalster Estavana Polman geniet met dochtertje Jesslynn van de zon, de zee en het strand. Vader Rafael van der Vaart zou wel eens de fotograaf kunnen zijn, want ook hij is met zoon Damián mee op vakantie.

Xander de Buisonje is heerlijk een paar dagen weg met zijn vrouw Sophie. Parijs is dit keer de bestemming.

Gefeliciteerd! Isa Hoes blaast vandaag 51 kaarsjes uit. Ze geeft er weinig om. Fuck it! schrijft ze bij haar eigen, volop lachende verjaardagskiekje.

Een heerlijk weekendje voor Samantha de Jong. Haar twee kids kwamen op bezoek, en bleven een paar dagen. De Haagse is dolgelukkig dat haar kleintjes weer bij haar zijn. Ze bedankt haar ex-man Michael en zijn nieuwe vriendin Naomi voor het vertrouwen.