Eva Jinek en Dexter laten relatie officieel vastleggen

Over Mijn Lijk: 'Ook als mensen doodgaan, willen ze het juist nog over normale dingen hebben’

7:49 Over Mijn Lijk is vandaag een belangrijke kanshebber op de Gouden Televizier-Ring. Producent Marc Dik en redacteur Eline Vreugdenhil vertellen over het ontstaan en de impact van het programma. ‘Over Mijn Lijk gaat meer over het leven dan over de dood.’