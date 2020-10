Eva Jinek in tranen om zoontje Pax

i can see your voice Nieuwe show Carlo Boszhard moet RTL-hit worden: ‘Net zo hysterisch als The Masked Singer’

7:31 Met vijf programma’s is Carlo Boszhard een van de toonaangevende gezichten bij RTL. De televisiemaker over de televisiewereld, corona en zijn nieuwe programma I Can See Your Voice. ,,Een risicootje op de donderdagavond.”