Eva Jinek kan tranen niet bedwingen als ze motto voor zoontje voorleest

Eva Jinek werd vanavond emotioneel in de kappersstoel bij Özcan Akyol in het NPO 2-programma De Geknipte Gast . De gastheer vroeg of de RTL 4-presentatrice het motto van haar boek Droom Groot wilde voorlezen. Maar toen ze de woorden uitsprak die speciaal voor haar zoontje Pax (3) bedoeld zijn, schoten de tranen in haar ogen.

Met het boek Droom Groot maakt Eva Jinek de keuze voor heel andere gesprekken dan in haar eigen dagelijkse talkshow. In De Geknipte Gast vertelde ze waarom. ,,Ik had een sluimerend verlangen om langere gesprekken te voeren.” Dat deed ze met pioniers en rolmodellen en ze wil met het boek laten zien wat je allemaal kan bereiken als je doorzettingsvermogen hebt.



Het boek opent met advies voor haar zoontje. Daarvoor heeft ze een tekst van de Amerikaanse filosoof en activiste Susan Sontag gebruikt. Op verzoek van Özcan Akyol leest ze die tekst voor: ,,Het is nooit bij mij opgekomen dat ik niet het leven kon leiden, wat ik wilde leiden..” Jinek stopt met voorlezen en de tranen zijn te zien in haar ogen. Ze roept richting Akyol: ,,Ik moet altijd huilen als ik bij jou ben. Ik wil dit echt niet.”



Ze refereert daarmee aan haar deelname aan Sterren op het doek, waarin ze ook begon te snikken toen het over haar zoontje ging. Ze was onder de indruk van de zelfverzekerdheid van het kleine mannetje.



Jinek herpakt zich en maakt de tekst af: ,,Het is nooit bij mij opgekomen dat ik niet het leven kon leiden, wat ik wilde leiden. Het is nooit bij me opgekomen dat iets me daarvan kon weerhouden. Voor mij was het heel simpel, mensen met idealen en ambities die later niet het leven leiden waar ze van droomden, die hebben het gewoon opgegeven. Ik dacht: nou dan geef ik het niet op.”

Ze verduidelijkt: ,,Die uitspraak van Susan Sontag is heel ambitieus: alsof het leven maakbaar is. Maar dat is niet zo. Alleen als je er ontvankelijk voor bent en je op zoekt bent om jezelf aan te zetten. Het is om je een beetje power te geven. Dan helpt dat gewoon. Dit is echt een soort aanmoediging.”

Later in het gesprek wordt duidelijk waarom Jinek juist deze boodschap mee wil geven aan haar zoontje. ,,Tachtig procent van wie ik ben, is gestuurd door het verhaal van mijn ouders. Er is een trauma geweest in het leven van hen. Ze zijn gevlucht en hebben nooit meer naar huis gekund. Mijn ouders zijn het ultieme voorbeeld van ‘wat doe je dan met je leven’. Waar kies je voor?”



De moeder van Jinek was 19, haar vader 23, toen ze persona non grata werden verklaard nadat ze aan het eind van de Praagse Lente hun geboorteland Tsjecho-Slowakije ontvluchtten. ,,Ze mochten niet meer terug. Mijn vader heeft toen een appel gedaan op de overheid. Zijn ouders waren overleden. Hij wilde terug om hun begrafenis bij te wonen, maar dat mocht niet. Dat komt nooit meer goed: dat gevoel.”



Jinek ziet zichzelf daarentegen als een zondagskind. ,,Zo’n rauw trauma heb ik in mijn verwende leven nooit meegemaakt. Maar ik ben natuurlijk opgevoed door ouders die hier mee leven. Dus dat zit ook in mij. Ik denk nooit lichtzinnig. Ik denk nooit: morgen heb ik mijn baan nog steeds. Dat denk ik nooit. Het kan zo voorbij zijn.”

