Eva Jinek krijgt ook komende twee weken meer zendtijd

Jinek krijgt sinds vorige week maandag meer ruimte van RTL vanwege de coronacrisis. De zender heeft daarvoor de complete programmering omgegooid. Weekenduitzendingen, zoals de concurrentie op NPO 1 doet, zitten er nog niet in.



RTL sloot eerder niet uit dat op een later tijdstip toch nog extra shows komen: ,,We bekijken van dag tot dag of we het uitzendschema en de inhoud van programma’s aanpassen.”