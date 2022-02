Eva Jinek mag wel oppassen, de matrassenkoningin van Ongehoord Nederland komt eraan

Je kan zeggen wat je wil over de nieuwe omroep Ongehoord Nederland - en laten we eerlijk zijn: er valt van alles te zeggen over dat clubje van Arnold Karskens en Arnold Karskens zelf. Maar hoe hij zo veel rare types bij elkaar heeft weten te verzamelen, zodat hij zelf niet eens de grootste mafklapper lijkt, is echt knap. En het is nog knapper dat het hem uiteindelijk gelukt is om 50.000 mensen een tientje te laten overmaken en toe te treden tot het publieke bestel.