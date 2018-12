Eva scoort nieuw speeltje en Gerard waait uit op strand Curaçao

Gerard Joling liep op het winderige strand van Curaçao niemand minder dan Irene Moors tegen het lijf.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@gerard_joling) op 28 Dec 2018 om 9:50 PST

Ferry Doedens had een zo te zien gezellig onderonsje met familieleden Pascal en Michelle.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@ferrydoedens) op 28 Dec 2018 om 8:41 PST

Zangeres Eva Simons heeft een nieuw speeltje en bijpassende pruik gescoord.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@evasimons) op 28 Dec 2018 om 6:10 PST

Dag kerstboom, hallo nieuwe plant. Fred van Leer had zo te zien genoeg van zijn feestelijke inrichting en showt trots zijn nieuwe aanwinst.

Kerstboom eruit plant erin ! Een foto die is geplaatst door null (@fredvanleer) op 28 Dec 2018 om 3:34 PST

Marieke Elsinga voelt zich een stuk fitter, sterker én zelfverzekerder nu ze actief is in de sportschool. Haar personal trainer Tom is vandaag jarig en dus zet ze hem even in het zonnetje.

Nicolette Kluijver hoopt niet dat haar kapsel van jaren geleden een comeback maakt. De presentatrice deelt een kiekje waarop ze te zien is in haar jonge jaren met een kort kapsel inclusief pony.

Hopen dat deze trend geen comeback maakt.... 😳 Een foto die is geplaatst door null (@nicolettekluijver_) op 28 Dec 2018 om 0:54 PST

Wat een dotje! Het dochtertje van Saar Koningsberger, Scottie, is helemaal klaar voor de kou. Ze is lekker warm aangekleed en draagt een mutsje en handschoenen.

Winter krieltje ♥️ Een foto die is geplaatst door null (@saarkoningsberger) op 28 Dec 2018 om 1:00 PST

Miss Montreal is al vroeg op het vliegveld van Bonaire, maar wel voor een goed doel. De zangeres vliegt even over naar Curaçao, om daar op te treden.

Fucking vroeg vliegen. Maar alles voor een leuk idee! Even spelen op Curacao! @maderooceanclub We komen er aan! Een foto die is geplaatst door null (@missmontreal_) op 28 Dec 2018 om 2:23 PST

Weg met de kerstboom, het is weer tijd voor oliebollen! Miljuschka Witzenhausen heeft zelfs een hele schaal vol met de lekkernijen met poeder. ‘Alle oliebollen verzamelen!', schrijft ze erbij.

Alle olliebollen verzamelen!! Een foto die is geplaatst door null (@miljuschka) op 28 Dec 2018 om 0:34 PST

Fijn wakker worden voor Nikkie Plessen. Terwijl het in Nederland best koud is, geniet de modeontwerpster van zon, zee en strand. ‘Ochtenden in Dubai', schrijft ze bij een foto in bikini.

Mornings in Dubai ☀️☀️☀️💦💦💦 Een foto die is geplaatst door null (@nikkie_official) op 28 Dec 2018 om 0:02 PST

Geza Weisz heeft vannacht een filmpje gedeeld waarin te zien is hoe hij, waarschijnlijk dronken, een lachbui heeft. ‘Toen ik iets te veel sake had gedronken', grapt hij.

Throwback naar toen ik iets teveel sake had gedronken. 🍶 Een foto die is geplaatst door null (@gezaweisz) op 27 Dec 2018 om 13:58 PST

Jim Bakkum heeft een nieuwe passie ontdekt. Na zijn deelname aan Het Perfecte Plaatje is hij volop aan het fotograferen. ‘Ik ben echt nog de grootste amateur, maar ik word er zo blij van', schrijft de zanger bij een indrukwekkende foto.

Fans van Roxeanne Hazes zwijmelen weg bij een kiekje dat ze van zichzelf heeft gedeeld. ‘Wat ben je mooi en wat staat dat pak je goed', reageert een volger.