Eva van de Wijdeven bevallen van zoontje Julius

VIDEO Muziekle­gen­des over Little Richard: ‘Als ik zijn muziek beluister­de, kon ik God horen’

9 mei Little Richard is vandaag op 87-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de zoon van de muzikant aan muziekblad Rolling Stone laten weten. De oorzaak van zijn dood is nog onbekend. Richard Wayne Penniman, zoals hij echt heet, wordt gezien als één van de grondleggers van rock-’n-roll. Hij werd meermaals gecoverd en had een grote invloed op andere wereldberoemde artiesten, die vol lof over hem spraken.