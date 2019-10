Evelien de Bruijn brengt ode aan Gallyon: ‘Ik ga je missen’

‘Als je de visagie, kleedkamer en studio meer dan dertien jaar met elkaar deelt, dan weet je alles van elkaar’, schrijft Evelien bij een fotocollectie. ‘We werden verliefd, braken harten, kregen kinderen, probeerden onze tranen te bedwingen tijdens hartverscheurende items. We maakten ruzie, legden het bij. Lieve schat! Ik ga je missen. Dankjewel voor al het lachen.’



Gallyon, die in 1995 met Milika Peterzon het eerste presentatieduo van Hart van Nederland vormde, moet het veld ruimen nu het nieuwsprogramma van SBS6 wordt aangepast. ‘Het programma Hart van Nederland gaat een nieuwe fase in. Helaas heb ik daar geen rol in en dat vind ik jammer', zei de presentatrice eerder over haar afscheid. ‘Ik wens mijn mede-presentatoren, redactieleden en alle andere collega's veel succes. Ik zie de toekomst met vertrouwen tegemoet.’