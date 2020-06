Evelien de Bruijn: Laat het ‘nieuwe normaal’ zijn dat het niet uitmaakt op wie je valt

Zeventien jaar was hij. Boris (nu 21) was samen met zijn moeder, presentatrice Evelien de Bruijn (45), en haar vriend Paul op reis in New York. Hij had een eigen hotelkamer en daar maakte hij handig gebruik van: Boris nam een vakantieliefde mee voor een spannende nacht. Erna vertelde hij erover in een diner. Verdrietig, want een relatie met die leuke jongen aan de andere kant van de oceaan, dat ging natuurlijk niet werken.