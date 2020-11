Even tot hier scoort met vlijmscherpe Forum voor Democratie-sketch

Cabaretiers Niels van der Laan en Jeroen Woe spraken in hun satirische NPO 1-hit bijna een kwartier over FvD, met een snedig lied als climax.



Voor de sketch kroop Van der Laan in de huid van Thierry Baudet, zoals hij eerder al deed in De Kwis voor zijn bekende parodie op diens ‘kan de microfoon aan’-uitspraak:

Een manisch ogende ‘Thierry’ begon achter zijn geliefde ‘rechtse vleugel’, om vervolgens op de klanken van I will survive te zingen over alle oud-partijgenoten die hem waren tegengevallen.



Net als de echte Thierry kreeg Van der Laan te maken met een deur waarvan de sloten waren vervangen en sprak hij kijkers toe voor een goudkleurig gordijn.

Daarachter vandaan kwam zijn vertrouweling Freek Jansen, gespeeld door Woe. De voorzitter van JFvD, de jongerentak van Forum, zou naar verluidt nauwelijks hebben opgetreden nadat meermaals extreemrechtse teksten van leden opdoken in groepen op WhatsApp. Reden voor het cabaretduo om Woe in een uniform te steken en hem trompetterend door de studio te laten marcheren.



Aan het eind van het lied wist ‘Baudet’ nog net een pilaar van zijn uit elkaar vallende partijlogo op te vangen, hopend daarmee een nieuwe politieke toekomst te bouwen.

Het programma was dankzij tientallen tweets al snel trending topic op Twitter, met vrijwel unaniem lof. ‘Hoe verzin je dit in een paar dagen?’ schreef iemand bijvoorbeeld in een tweet die 1900 likes kreeg. ‘Scherp, actueel en eigenzinnig. Wat een programma.’

Hoewel enkele kijkers de grappen over Baudet niet konden waarderen, klonken toch vooral positieve termen als ‘meesterlijk’ en ‘weergaloos’. Tv-maker Joris Linssen, bekend van Hello goodbye, pleitte zelfs voor onderscheidingen. ‘Televizier-Ring-materiaal en doe de Nipkowschijf er maar bij’, schreef hij.



Even tot hier was met ruim 1,5 miljoen kijkers het best bekeken programma van de dag na het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1 (ruim 2 miljoen toeschouwers). De top 10 van gisteren ziet er zo uit:

1. Journaal 20 uur, NPO 1: 2.024.000

2. Even tot hier, NPO 1: 1.535.000

3. Oh wat een jaar, RTL 4: 1.480.000

4. Journaal 18 uur, NPO 1: 1.219.000

5. Kassa, NPO 1: 1.143.000

6. EenVandaag, NPO 1: 1.089.000

7. Studio sport eredivisie, NPO 1: 1.068.000

8. Half acht nieuws, RTL 4: 1.054.000

9. Kamp Van Koningsbrugge, NPO 1: 1.025.000

10. Geubels en de Hollanders, RTL 4: 905.000

