Evi Hanssen ten huwelijk gevraagd door vriend Kurt: ‘Ja, natuurlijk!’

Anderhalf jaar geleden werd Evi Hanssen, die in Nederland bekend is van 3 op Reis en Expeditie Robinson, ‘gekoppeld’ aan Kurt Loyens, een production designer uit de tv- en filmwereld. ,,Wij hebben elkaar vast en zeker gekruist, zonder elkaar op te merken. Maar we zijn in feite ‘gekoppeld’. Enfin, mijn beste vriendin heeft hiervoor gezorgd”, zei Kurt in maart nog tegen het Vlaamse tijdschrift NINA. Evi vulde aan: ,,Ik kende haar niet, maar zij en ik raakten aan de praat op een feestje. Na een paar uur zei ze: ‘Jij zou mijn beste vriend Kurt moeten ontmoeten. Geef je mailadres en dan breng ik jullie in contact.’ Ik dacht: whatever, waarom niet? De volgende dag een mail, naar mij en Kurt: ‘Hallo, ik vind dat jullie elkaar moeten leren kennen.’”



De vonk sloeg meteen over. Ondanks het gebrek aan vertrouwen bij de twee. ,,Heel eerlijk? Ik was mijn geloof in de liefde toch wat verloren. Ik rekende er alleszins niet meer op”, zei Kurt. ,,En ik ook niet”, vulde Evi aan. ,,Ik dacht: ik moet sowieso nog lang wachten, tot alle toffe mannen gescheiden zijn. (lacht) Ik was ervan overtuigd dat alle ‘goede’ mannen volop aan het trouwen of verbouwen waren, of nog heel kleine kindjes hadden.”



Binnenkort staat Hanssen dus zelf voor het altaar, al is voorlopig nog onduidelijk wanneer ze precies van plan zijn hun jawoord te geven. Al worden ze nu al overspoeld met gelukswensen via sociale media.