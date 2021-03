Ewout Genemans gaat een documentaireserie maken over Jomanda

De serie vertelt het verhaal van de zelfverklaarde genezeres die in de jaren 90 bekend werd door optredens in het tv-programma Tineke en de paranormale wereld en paranormale healings in de Evenementenhal Tiel, waar duizenden mensen op afkwamen. ,,Jomanda is een fenomeen natuurlijk. Heel veel mensen kennen haar, maar wat is haar verhaal nou precies en vooral: waar is ze nu? Waarom is ze vertrokken”, aldus Genemans. ,,We gaan een serie maken over alles wat er met Jomanda is gebeurd. Ook over alle dingen die mis zijn gegaan en we hopen haar ook te kunnen spreken uiteindelijk.”



Wanneer de serie te zien zal zijn, is nog niet bekend. ,,Ik denk wel dat dit een verhaal is dat heel veel mensen willen horen. Dat ze toch wel heel benieuwd zijn naar wat haar kant van het verhaal is.”



Het medium kwam onder meer negatief in het nieuws omdat ze in 1999 de zieke actrice Sylvia Millecam had afgeraden chemotherapie te ondergaan. Jomanda was ervan overtuigd dat Millecam geen borstkanker had, maar een bacteriële infectie. De actrice overleed uiteindelijk in 2001, op 45-jarige leeftijd.