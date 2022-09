Ewout Genemans past aflevering aan na kritiek advocaat Inez Weski

Ewout Genemans heeft de aflevering van het programma Ewout: mee met de zware jongens, waar advocaat Inez Weski namens een cliënt over had geklaagd, ‘op enkele punten aangepast’. Dat laat een woordvoerder van productiehuis No Pictures Please weten.

Weski stuurde een klachtenbrief naar RTL omdat in het programma wordt gesproken over haar cliënt Mario R. zonder dat hij daarvan op de hoogte was. R. is een van de hoofdverdachten in het liquidatieproces Marengo, rond Ridouan Taghi - tevens cliënt van Weski. In de uitzending, waarin presentator Genemans meegaat met zwaarbeveiligde transporten van gevangenen, wordt gesproken over het vervoer van R. van de rechtbank naar de gevangenis.

,,De betreffende aflevering is tot stand gekomen in samenwerking met en volgens de (media)overeenkomst & vereisten van Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen”, beklemtonen de makers. ,,Over de inhoud van de ritten van het Bijzonder Ondersteuningsteam of verdachten die zij vervoerden, is de producent vooraf niet ingelicht en heeft daar geen invloed op. Justitie heeft de aflevering van tevoren gezien en goedgekeurd.”



Desondanks is de aflevering dus deels aangepast. De uitzending is al te zien op Videoland en staat gepland voor dinsdag op RTL 5.

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week de Avondshow van Arjen Lubach, de rel rond B&B vol liefde, de matige scores van RTL en de vele talkshows. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: