Ex-man Britney Spears probeert huwelijk te verstoren, advocaat woedend

Mathew Rosengart, de advocaat van Britney Spears, is woedend. Volgens de raadsman dient Alexander aangeklaagd te worden, zo liet hij aan Page Six weten. ,,Jason Alexander is in handboeien afgevoerd en vervolgens gearresteerd. Ik wil hierbij de politie van Ventura County hartelijk bedanken voor hun adequate optreden en goede werk. Ik sta in nauw contact met de lokale autoriteiten om ervoor te zorgen dat de heer Alexander volgens de wet vervolgd wordt.”

Britney en Jason kennen elkaar al sinds hun jeugd en trouwden in ‘een dolle bui’ in Las Vegas. Het huwelijk werd kort daarna ongeldig verklaard, maar dat heeft Jason er niet van weerhouden om om met zijn ex bezig te blijven. Zo was hij aanwezig bij de Free Britney bijeenkomst bij de rechtbank in Los Angeles in augustus 2020 en vertelde hij nog regelmatig contact te hebben met haar. Dat contact is echter nooit bevestigd vanuit ‘kamp Britney’.