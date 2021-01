Ex-quizmaster Frank Masmeijer mogelijk volgende maand vrij

Ferry Doedens: ‘Ik ben hard gevallen, maar ik kan wel zeggen dat ik leef’

19 januari Het jaar 2020 was voor Ferry Doedens (30) op zijn zachtst gezegd pittig, maar de acteur en zanger is niet bij de pakken neer gaan zitten. Sterker nog, morgen lanceert hij zijn nieuwe single Gevallen, een ballad waarin hij zingt over de roerige periode in zijn leven. ,,Ik voelde me verloren, maar wil nu een positieve wending geven aan alles wat er is gezegd en gedaan.”