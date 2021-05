Ex-realityster Caitlyn Jenner onder vuur om transgenderuitspraken

Nadat Caitlyn Jenner zeer duidelijke uitspraken deed over het deelnemen van transmeisjes aan vrouwelijke sportcompetities op scholen, iets waar zij fel tegen is, kreeg Jenner bakken met kritiek over zich heen.

De voormalig realityster is van mening dat het oneerlijk is om biologische jongens die transseksueel zijn mee te laten doen bij meisjes. Maar die uitgesproken mening valt niet bij iedereen goed, meldt Entertainment Tonight.\

Jenner doet momenteel een gooi naar het gouverneurschap van de staat Californië en moet als kandidaat dus ook 'statements' maken. ,,Het is gewoon niet eerlijk voor biologisch vrouwelijke sporters om het te moeten opnemen tegen een vrouw die oorspronkelijk in een mannenlijf geboren is. Dat bedoel ik absoluut niet respectloos naar wie dan ook, maar we moeten de sporten voor meisjes op scholen beschermen. meent een vertegenwoordige.

Eigen gewin

De LGBTQ+-gemeenschap in Los Angeles, en ook andere delen van de Verenigde Staten, lijkt klaar te zijn met Jenner. ,,Caitlyn Jenner is nooit, maar dan ook nooit, een vriendin geweest voor onze gemeenschap. Ze is absoluut geen activist, maar slechts op eigen gewin uit. Het feit dat ze veel geld heeft, opent voor haar deuren die voor anderen gesloten blijven," aldus een volger.

Met haar uitspraken reageert Caitlyn op het nieuws dat de gouverneurs van de Amerikaanse staten Kansas en North Dakota veto's hebben uitgesproken over wetsvoorstellen die transgendermeisjes zouden verbieden om met andere meisjes mee te sporten op school. In meerdere conservatieve staten in de VS is een Republikeinse campagne gaande om de rechten van transgenders in te perken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.