Ex-schoonzus Waylon maakt comeback in The Voice met ‘botox-look’

Op de bank bij Chantal Janzen, dit seizoen de vervangster van de naar SBS vertrokken Wendy van Dijk, viel het de presentatrice op dat Anne en haar zussen Lieke en Eefje ‘goede genen’ moesten hebben. ,,Knap trio zeg’’, complimenteerde ze de dames.



Het podium van The Voice bleek voor Anne niet vreemd. Zes jaar geleden deed ze als brunette aan de zangshow mee en ze liet zich ook zien in Holland’s Got Talent. ,,Ik heb wel wat dingetjes aan mijn uiterlijk gedaan. Hier en daar wat prikjes gezet en 30 kilo kwijtgeraakt. In zo'n anderhalf jaar tijd’’, gaf Anne openhartig toe. ,,Je werd gepest op school’’, viel Eefje haar bij. ,,Dat ze huilend thuiskwam. Ze was een heel ander meisje.’’



Voor Lieke is haar zusje nu een ‘powervrouw’, die tijdens haar auditie niet lang nodig had om met haar versie van Jij liet mij vallen (van Tino Martin) punten te scoren. Ali B drukte als eerste op de rode knop, gevolgd door Lil’ Kleine, Anouk en Waylon. Ali kon niet geloven ‘zijn’ Anne te zien.