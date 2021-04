Ex Sofia Vergara verliest laatste beroep in embryozaak

Ook het hoger beroep dat Nick Loeb nog had lopen in Californië tegen zijn ex Sofia Vergara, is afgewezen. Daarmee lijkt het erop dat de al jaren slepende zaak over de embryo’s die het voormalig stel liet invriezen ten einde komt.

Sofia en Nick ondergingen tijdens hun relatie, die in 2014 ten einde kwam, een deel van een IVF-traject, waarbij bevruchte eitjes werden ingevroren voor het geval ze in de toekomst kinderen zouden willen. In het papierwerk lieten de twee vastleggen dat die alleen konden worden gebruikt als ze daar allebei mee akkoord gingen. Nick probeert al jaren de embryo’s te krijgen in de hoop die te gebruiken met een draagmoeder. Sofia weigert daaraan mee te werken.

De zakenman verkaste de zaak naar verschillende staten in de hoop op meer conservatieve plekken een andere uitslag te krijgen dan in Californië, waar zijn verzoek eerder werd afgewezen. Ook een rechter in Louisiana gaf hem eerder dit jaar echter geen gelijk. Nu heeft hij ook in een hoger beroep dat hij nog had lopen in Los Angeles nul op het rekest gekregen. De rechter bepaalde daarbij volgens People ook dat hij in de toekomst geen rechtszaken meer mag aanspannen uit naam van de embryo’s, zoals hij tot nu toe heeft gedaan.

Loeb stelde woensdag in een statement aan het blad dat de rechter ‘overduidelijk was beïnvloed door Hollywood’. Ook haalde hij uit naar zijn ex. ,,Het is verdrietig dat Sofia, een katholiek, baby’s maakt om ze vervolgens te vermoorden.”