Ex-sultan van Maleisië over bizarre alimentatie-eisen: Wie denkt ze dat ik ben? Bill Gates?

Even leek hun relatie een sprookje. De knappe Oksana trouwde in juni 2018 tijdens een geheime moslimceremonie in Maleisië met sultan Muhammad V. Dat er bikinifoto’s van haar in omloop waren, leek hem niet te deren. En toen de religieuze bevolking iets té hard begon te morren, besloot Muhammad zelfs af te treden. Voor haar. De voormalige Miss Moskou werd zwanger en in mei werd hun zoontje Leon geboren. Maar slechts een paar weken later was alles voorbij. Uit opgedoken rechtbankstukken, in handen van The New Straits Times (een Engelstalige tabloid in Maleisië, red.), bleek dat de echtscheiding, na slechts zes maanden huwelijk, werd uitgesproken door een sharia-rechtbank door drie keer het woord ‘talak’ te zeggen. Volgens de islamitische wetten betekent dat de ernstigste en meest onomkeerbare vorm van echtscheiding die mogelijk is. Oksana was niet aanwezig op de ceremonie.