Ex-vriend George Michael eist maandelijkse toelage van familie

De twee gingen in 2011, vijf jaar voor het plotselinge overlijden van George Michael, uit elkaar. Volgens ingewijden is het Goss daarom puur om het geld te doen. ,,Hij was inderdaad de 'huisman' in zijn relatie met George en zorgde ervoor dat alles op rolletjes liep. En daar kreeg hij maandelijks ook een flink budget voor van George. Maar daar is Kenny iets teveel aan gewend geraakt, want zelfs nadat ze al jaren uit elkaar waren, en George nu al bijna 4 jaar overleden is, wil deze man nog steeds geld zien.’’