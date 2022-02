Ex-vriendin André Hazes niet boos na breuk: ‘Ieder gaat zijn eigen weg’

Monique brengt ode aan jarige André: ‘Dankbaar voor en trots op groei die je doormaakt’

Monique Westenberg is trots op haar ex-partner André Hazes, die vandaag 28 jaar is geworden. Dat schrijft ze in een bericht op Instagram. ‘Het is dapper dat je de cirkel nu écht doorbreekt en daarmee jezelf en onze zoon de toekomst geeft die jullie verdienen.’

