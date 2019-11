Ex-vriendin Dave Roelvink vindt ‘alleen zijn’ soms nog erg lastig

Julia en Dave maakten eind oktober bekend niet meer samen te zijn. De geruchtenmolen draaide daarna op volle toeren. Zo werd Mekkes er onder meer van beschuldigd dat ze een ander zou hebben. ‘Er is absoluut geen ander in het spel. Ik ben intens verdrietig dat we uit elkaar zijn en ben ruim drie jaar heel goed voor Dave geweest en hij voor mij’, reageerde Mekkes op die geruchten. Reden van de breuk was volgens Dave en Julia dat hun levens niet meer op elkaar aansloten.



Inmiddels is Julia een maand verder na de breuk. En dat gaat haar niet altijd even gemakkelijk af. ‘Even een eerlijk berichtje van mij. Ik krijg mega veel lieve berichten dat ik er goed uitzie (na alles wat er is gebeurd) en doorga alsof er niks aan de hand is', begint ze haar berichtje, waarna ze uit de doeken doet soms nog verdriet te hebben van de break-up. ‘Ik moet zeggen dat het, nu ongeveer een maand verder, af en toe nog heel erg lastig is alleen, maar dat ik zoveel mogelijk probeer alles op te pakken en door te gaan.’



Mekkes is haar vrienden en volgers enorm dankbaar voor de lieve berichten die ze de afgelopen weken heeft ontvangen. ‘Ik voel me rijk met zoveel liefde die ik van jullie krijg', sluit ze haar bericht af.