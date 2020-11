Ex-vrouw Phil Collins haalt uit: ‘Hij stonk en wilde z’n tanden niet poetsen’

Orianne Cevey (46) heeft de vuile was buiten gehangen van haar ex-man Phil Collins (69). En dat woord ‘vuil’ mag je volgens Cevey vrij letterlijk interpreteren. ,,Hij poetste een jaar lang z’n tanden niet en stonk uren in de wind”, is volgens Page Six te lezen in rechtbankdocumenten.

Orianne en Phil zitten momenteel in een bittere breuk verwikkeld. De zanger eiste onlangs dat z'n ex zijn huis in Florida zou verlaten omdat ze er haar intrek had genomen met haar kersverse echtgenoot Thomas Bates (31). Collins wist niet eens dat Orianne een nieuwe man in haar leven had - ze had het hem doodleuk via sms laten weten - en hij vond het daarom niet kunnen dat ze verbleef in één van z’n eigendommen. Cevey vond dat dan wel weer logisch, omdat ze volgens haar recht heeft op de helft van de waarde van het huis, zo’n 16 miljoen euro.

Nu Phil weigert dat bedrag aan haar te betalen, is de maat voor Orianne vol. In een nieuwe claim die ingediend is bij de rechtbank eist ze opnieuw geld. ,,Ik heb een mondelinge, maar bindende overeenkomst met Phil over de verdeling van het huis. De helft is voor mij”, is er onder andere te lezen. Daarnaast geeft ze Collins in de documenten een serieuze veeg uit de pan door intieme informatie over hun huwelijk prijs te geven.

Mishandeling

,,Phil gebruikte veel te veel pijnstillers en hij dronk massa’s alcohol”, vertelt ze. ,,Hierdoor viel hij op verschillende momenten flauw. Het gebeurde zelfs dat hij gewond raakte en onder een alias in het ziekenhuis werd opgenomen. Zelfs op het podium is hij zijn bewustzijn verloren.”

Volgens Orianne sukkelde de zanger vorig jaar vervolgens in een depressie. ,,Hij trok zich terug, gedroeg zich grof en raakte na een rugoperatie verslaafd aan pijnstillers en antidepressiva. Hij kon geen seks meer hebben en hij besteedde geen aandacht meer aan z’n persoonlijke hygiëne. Phil nam geen douches meer, hij poetste z'n tanden niet langer en hij deed geen moeite zich deftig aan te kleden. En dat gedurende een volledig jaar. Hij was hierdoor niet langer in staat muziek te componeren en hij mishandelde me fysiek en emotioneel.”

‘Leugens’

Het team van Collins ontkent de aantijgingen en noemt de beweringen van Orianne ‘flagrante leugens’. ,,Deze schunnige claims hebben niets te maken met haar eis over de waarde van het huis. Met deze sensationele en valse verhalen wil ze slechts meer geld van Phil verkrijgen”, klinkt het.

Ook vrienden van het stel blijven achter de muzikant staan. ,,Phil lijdt aan een neurologische aandoening en moet hierdoor dagelijks medicatie nemen. Hierdoor valt hij inderdaad soms op het podium”, zegt een bron in The Post. ,,Momenteel verblijft hij in de UK om te repeteren met z’n band Genesis. Als hij zich echt zo slecht zou voelen, zou hij hiertoe niet in staat zijn.”

Cevey is Collins’ derde vrouw. Het koppel was van 1999 tot 2008 getrouwd en ze hebben samen twee kinderen. In 2016 kwamen ze weer bij elkaar en waren er zelfs plannen om weer te gaan trouwen.

