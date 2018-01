Excuses Franse actrice Catherine Deneuve na open #MeToo-brief

Catherine Deneuve (74) heeft haar excuses aangeboden aan slachtoffers van seksueel geweld die beledigd waren door een open brief die zij ondertekende. Daarin lieten de Franse actrice en 99 collega's weten dat de #MeToo-beweging te veel een heksenjacht is geworden.

Catherine schreef zondag in de Franse krant Libération dat ze wel nog altijd achter die brief staat. In het manifest verdedigen de afzenders 'legitiem flirten, verleiden en onhandig aandringen' en geven ze af op de 'golf van puritanisme' sinds de bekendmaking van seksuele misdragingen in Hollywood.

In haar brief zondag herhaalde Catherine een deel van het sentiment uit de eerste verklaring: ,,Ik hou er niet van dat in deze tijd een simpele beschuldiging op social media voor straffen, ontslagen en soms lynchen door de media zorgt. Ik spreek niets goed, maar ik beslis niet over de schuld van deze mannen want daar ben ik niet toe in staat. En dat zijn maar weinigen. Ik hou niet van dat kuddegedrag."