Excuses van Morad El Ouakili volstaan echt niet

Voor iedereen die slapen wil maar niet kan of niet slapen kan maar wel wil of gewoon al op is is er, elke doordeweekse nacht tussen 4 en 6, Gaan! Gaan! is inbelradio van BNNVARA op Radio 1, die je de nacht doorhelpt. Gaan! gaat over vakantie, over liefde, over genderneutraliteit, over onzekerheid, over vrijwilligerswerk, over repareren van apparaten in plaats van wegflikkeren, Gaan! gaat eigenlijk over alles. Morad El Ouakili is de host, hij reikt de onderwerpen aan, op basis van de actualiteit van de dag. Morad biedt, zoals hij zelf zegt ‘een veilige omgeving waarin je kunt zeggen wat je denkt’. Hij heeft intussen veel vaste luisteraars. Ze spreken hem aan als een nachtvriend. Hij is hun oor.