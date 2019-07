Expeditie Robinson naar de zondag én RTL4

Voorheen was het programma te zien op donderdagavond op RTL5. Expeditie Robinson beleeft dit seizoen zijn twintigste reeks, die zestien weken duurt. De presentatie is dit seizoen in handen van Nicolette Kluijver en Kaj Gorgels. Laatstgenoemde was twee jaar geleden zelf kandidaat op het eiland en schopte het tot de finale waarin hij verloor van Carlos Platier Luna. Nicolette Kluijver presenteert Expeditie Robinson vanaf 2014.



Op RTL5 wordt er vanaf 21.30 uur nagepraat over Expeditie Robinson in Eilandpraat. Daarin ontvangt presentator Luuk Ikink afvallers en (oud-)deelnemers en worden exclusieve fragmenten vertoond.