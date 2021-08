Expeditie Robinson werd zoektocht naar zichzelf voor Eva van de Wijdeven: ‘Levensbepalende klus’

VideoEva van de Wijdeven zal komend seizoen te zien zijn in Expeditie Robinson . De 36-jarige actrice gebruikte het programma voor een zoektocht naar zichzelf en wat ze verder wil in haar leven, dat al twintig jaar in het teken van acteren staat. ,,De Expeditie heeft heel veel teweeggebracht.”

Als eerste: je bent vorig jaar moeder geworden. Was het niet moeilijk om afscheid te nemen van Julius?

,,Soms is afstand nemen van je kind de manier om juist dichterbij te komen. Hij is natuurlijk in veilige handen bij papa. We hebben het vooraf goed besproken. Daar kwam heel duidelijk uit: ‘Dit moet jij doen. Het is nu jouw tijd. Die kleine komt wel goed.’ Op die manier voelde het helemaal juist.”

Hoe bereid je je voor op een avontuur als Expeditie Robinson?

,,Nou ik zal je zeggen, je kan voorbereiden wat je wil, maar het maakt geen zak uit, het lot bepaalt. Wees in het moment, laat de controle los, pas je aan, werk samen, strategieën ontstaan in het moment, kortom dat is survivallen! Je gaat wel sporten. Je maakt je fit. Verder laat je het gebeuren. Ik heb wel een heel toffe survivalcursus gedaan!”

Wat had je op het eiland aan je voorbereiding?

,,De focus heeft heel veel zin gehad. Het is voor mij echt een levensbepalende klus die ik heb volbracht. De focus dat je alles op alles zet om daar te gaan survivallen vond ik heel tof. Maar uiteindelijk heb je je maar aan te passen op wat er op je pad komt. Je moet je aanpassen en leren de controle los te laten. Je weet bij god niet wat er allemaal gaat gebeuren op het moment. Dus je leert heel erg om in het moment te zijn en dat te accepteren. Het is bijna een mentaal spel. Je weet niet met wie je te maken krijgt. Het verandert continue. Alles wat je in je hoofd verzint, dat gebeurt niet. Dat vond ik een enorme uitdaging, dat het lot het bepaalt.”



Had je altijd al de ambitie om mee te doen met Expeditie Robinson?

,,Nee, helemaal niet. Maar dit jaar wel. Ik had de behoefte om mezelf verder te ontwikkelen. Dit was voor mij echt dé kans. Het voelde als heel erg iets voor mij. Ik kende het programma natuurlijk wel, maar het was eigenlijk nooit echt mijn doel of focus. In een keer kwam het in mijn leven en dacht ik ‘dit is helemaal mijn ding’. Dus ik heb het gedaan!”

Volledig scherm Eva van de Wijdeven © RTL

Waardoor kwam het dat dit als het juiste moment voelde?

,,Na twintig jaar acteren en als je wat ouder wordt, krijg je op een gegeven moment andere behoeftes en verlangens. Je gaat wat meer naar binnen en naar jezelf kijken en nadenken wat de volgende stap is in je leven. Toen kwam dit op mijn pad en zag ik het als een kans. Opeens dacht ik ‘dit is wel iets voor mij’, wat ik in de voorgaande jaren niet ingezien had.”

Maar betekent dit dat je stopt met acteren?

,,Daar kan ik nu geen uitspraak over doen. Ik vond dit jaar de Expeditie doen een heel fijne keuze voor mezelf.”

Was het programma een soort therapie voor je?

,,De Expeditie heeft heel veel teweeggebracht. Een goede strategische zet. Ik heb er heel veel geleerd. Ik heb er veel uitgehaald. Ik ben zó blij dat ik dit heb mogen meemaken. Het hele avontuur heeft mij veel gebracht en mij op de goede koers gezet naar het volgende. Wat dat is, maakt niet uit. Het gaat erom hoe dat intern in je hoofd werkt. Waar je staat, wie je wil zijn. Daar heeft mijn deelname bij geholpen. Ik ben heel erg van verandering, van beweging, van ontwikkeling en dingen leren. Daarom was de Expeditie een perfecte kans voor mij om goed te voelen wat je wilt en wie je echt bent. Ik heb voor mijn deelname wel twee of drie rollen afgezegd. Dat zijn belangrijke grote keuzes die je maakt. Maar het was de juiste keuze!”

Ben je er al over uit wat je nu gaat doen nu de Expeditie is afgelopen?

,,Nee, ik ben er enorm mee aan de slag. Dat wat ik op de Expeditie heb ervaren, heb ik meegenomen naar huis. Daar zit ik nu nog steeds middenin, in die zelfzoektocht. Ik ben daar nog druk mee bezig.”

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen Expeditie Robinson is op zondag 29 augustus. Daarna is het programma wekelijks op donderdag en zondag te zien op RTL 4.

