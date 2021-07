Expeditie Robinson-winnares en vriend betrokken bij vechtpartij in Marbella

Op de beelden - die dinsdagavond werden gemaakt - is te zien hoe Tanja en Michaël slaags raken met een ander koppel. ,,In de filmpjes is in feite iets heel banaals te zien”, legt hun advocaat Omar Souidi uit. ,,Tanja en Michaël zijn momenteel op vakantie in Marbella. Gisterenavond wandelen ze in Puerto Banus, het havengebied van de stad. De man met het witte hemd in de video’s is in het bezit van een havenkaart en wil z’n wagen snel parkeren.“