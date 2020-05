Experts kiezen Koot & Bie als beste Nederlandse tv-duo ooit

‘Acteurs moeten vanwege ‘cruciale functie’ getest worden op Covid-19’

19:58 In het zogenoemde Covid-19-protocol dat vandaag is gepresenteerd door de Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA), met onder meer RTL, EndemolShine en Netflix, wordt opgeroepen om acteurs weer ‘gewoon’ hun werk te laten doen, mits dit in lijn is met de RIVM-maatregelen rond het coronavirus.