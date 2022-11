‘Explosieve’ decembertraditie: het delen van jouw persoonlijke Spotify-lijstje

Het is een gebruik dat inmiddels bijna net zo bij het begin van de feestmaand hoort als het vullen van de jutezak van Sinterklaas of het voorzichtig uitpassen van waar de kerstboom straks komt te staan. Het delen van onze persoonlijke jaarlijstjes van streamingdienst Spotify is in rap tempo een decembertraditie geworden.

Onder de noemer ‘Wrapped’ weten we sinds vanmiddag welke nummers, artiesten en genres we het vaakst beluisterden. Bleken we hippe trendvolgers of bleven we toch weer kleven aan onze oude, soms een tikje foute favorieten? En de vervolgvraag: durven we dat laatste ook aan de buitenwereld te onthullen?

“Ik verwacht een explosie van lijstjes op sociale media,” zei Wilbert Mutsaers, directeur van Spotify Benelux, bij de presentatie ervan. “En vervolgens weer bijna net zoveel mensen die zeggen dat ze niet zijn geïnteresseerd in andermans muzieksmaak.”

Mutsaers weet echter beter. Hij ontving de afgelopen weken al talloze appjes met verzoeken om informatie vooraf. Van artiesten welteverstaan. Want behalve voor de gebruikers – 456 miljoen mensen wereld, Spotify maakt geen aantallen per land bekend – zijn de jaarlijsten van ‘s werelds grootste streamingdienst ook voor hen van groot belang.

Hit voor Kate Bush

In die zin zal popzanger Antoon de resultaten met de grootste voldoening hebben bekeken. Hij lost Justin Bieber af als de meest beluisterde mannelijke artiest in Nederland. Onder meer dankzij hits Hallo en Olivia blijft hij Ed Sheeran en The Weeknd voor. Bij de vrouwen eindigde Taylor Swift bovenaan, mede dankzij haar goed ontvangen album Midnights. Suzan & Freek worden door Spotify ook in deze categorie ingedeeld en eindigden als tweede, voor Dua Lipa.

Over de gehele linie constateert Mutsaers een opkomst van het Nederlands product. Kris Kross Amsterdam, Meau, Antoon, Flemming en S10 eindigden met hun hits allemaal bij de eerste 20 meest gestreamde liedjes. Voor Meau met haar Dat heb jij gedaan extra opvallend, omdat haar liedje al in 2021 uitkwam. In België haalde ze er ook de top 10 mee.

De Nederlandse hiphop – tot voorheen steevast de nationale streamingkampioen dankzij artiesten als Lil Kleine, Boef en Broederliefde – lijkt terrein te verliezen. Mutsaers ziet dat anders. Hij constateert eerder een inhaalslag van de andere genres. “De smaak van de gebruikers wordt diverser en breder.”

Nog niet zo breed echter dat de populairste artiest wereldwijd, de Puerto Ricaanse rapper Bad Bunny, ook een plek in de hoogste regionen wist te vergaren. Zijn succes gaat volledig aan ons land voorbij.

Ook gaapt er nog een gat tussen de smaak van de gemiddelde 40-plusser en die van de jeugd. Artiesten die in ons land live massa’s publiek trekken – Bruce Springsteen, Metallica of De Dijk – komen in de top van streamingklassementen niet voor. Enige artiest uit die generatie die wel een mondiale Spotify-hit scoorde is Kate Bush (64). Dankzij de Netflix-serie Stranger Things kwam haar Running Up That Hill weer in de belangstelling en bleek het wereldwijd populairder dan de afzonderlijke liedjes van Ed Sheeran, Justin Bieber of Taylor Swift.

Top 10 – Meest gestreamde nummers in Nederland

1. Kris Kross Amsterdam - Vluchtstrook

2. Harry Styles - As It Was

3. Meau - Dat heb jij gedaan

4. James Hype - Ferrari

5. Cristian D - Amsterdam

6. Antoon - Hallo

7. Kris Kross Amsterdam - Vanavond (Uit m’n bol)

8. Glass Animals - Heat Waves

9. Flemming - Amsterdam

10. Rema - Calm Down

Top 10 – Meeste gestreamde nummers wereldwijd

1. Harry Styles - As It Was

2. Glass Animals - Heat Waves

3. The Kid LAROI - Stay (met Justin Bieber)

4. Bad Bunny - Me Porto Bonito

5. Bad Bunny - Tití Me Preguntó

6. Elton John, Dua Lipa - Cold Heart - PNAU Remix

7. Bizarrap - Quevedo

8. Imagine Dragons - Enemy (met JID)

9. Bad Bunny - Ojitos Lindos

10. Kate Bush - Running Up That Hill (A Deal With God)