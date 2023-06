Extatische Sicco knuffelt droomwoning in Kopen zonder kijken: ‘Dit is gewoon thuis’

Makelaar Alex van Keulen heeft de langgekoesterde woondroom van Kopen zonder kijken -deelnemers Sicco en Tessa in vervulling laten gaan. In het Friese Opeinde vond hij een vrijstaande woning voor hun gezin, zo was maandagavond te zien in het programma.

Sicco en Tessa, woonachtig in Friesland, vormen met hun vier kinderen een samengesteld gezin. Ze pendelen heen en weer tussen hun twee huidige woningen, maar hebben al lang de droom om als gezin in één huis samen te wonen. De twee willen absoluut geen ‘standaard rijtjeswoning’ en hechten veel waarde aan de ruimte en rust van het Friese landschap.

Met een budget van 425.000 euro wordt makelaar Alex aan het werk gezet. Hij moet in Drachten of Opeinde op zoek naar een vrijstaande woning met vijf slaapkamers, een tuin en een creatieve ruimte. Huizen zijn er wel, maar ze voldoen keer op keer niet aan de wensen van Sicco en Tessa. Als Alex dan toch op een vrijstaande woning in Opeinde stuit, realiseert hij zich dat hij heel snel moet toeslaan; er zijn namelijk meer kapers op de kust. Hij slaagt erin het stulpje aan te kopen, maar houdt dat nog even voor zichzelf.

Op de dag dat de concessieklok nog ruim een uur op de teller heeft staan, brengt Alex namelijk een bezoek aan het stel. Zij denken aanvankelijk water bij de wijn te moeten doen omdat Alex het gesprek heel serieus begint, maar dan verschijnt Martijn Krabbé plotseling in de deuropening. ,,Alex, wat doe jij hier in godsnaam? Heb je de klok gezien?” Het blijkt een vooropgezet plan van de twee mannen, want Alex heeft fijn nieuws: ,,Op de valreep jongens, het is allemaal gekkigheid: we hebben gewoon een fantastisch huis voor jullie gekocht.”

Volledig scherm Sicco en Tessa in Kopen zonder kijken. © RTL

Droom komt uit

Als Tessa en Sicco vervolgens op pad worden gestuurd om potentiële huizen te bezichtigen, slaat de paniek even toe. Ze gruwelen bij veel woningen en zien zichzelf daar absoluut niet wonen. Maar bij het huis dat Alex voor ze heeft gekocht slaat de sfeer om en beginnen hun ogen spontaan te twinkelen. ,,Dit is het hè? Dit zou ik wel fijn vinden”, glundert Tessa. Ook Sicco ziet zichzelf er al helemaal wonen. ,,Dit is gewoon thuis, toch?”

De tortelduifjes hopen natuurlijk vurig dat Alex de vrijstaande woning in Opeinde heeft weten te bemachtigen, maar is dat ook zo? Als presentator Martijn Krabbé ze op de dag van de bezichtiging de opdracht geeft om hun blinddoeken af te doen, kunnen ze hun ogen niet geloven. Een stevige omhelzing volgt, waarna Sicco op het huis afrent en zijn nieuwe paleisje begint te knuffelen. ,,O my god you guys, serieus? I can not believe it”, roept hij het uit.

Hoewel de woning nog onder handen wordt genomen door Bob zijn Sicco en Tessa al helemaal in hun nopjes met het huis. Sterker: ze zien zichzelf er helemaal wonen en stellen het niet erg te vinden om zelf nog te moeten klussen. ,,Het is meer dan fantastisch. Het is nog leuker dan ik had gedacht. Het voelt gewoon goed, het is geweldig”, reageert Tessa enthousiast.

Dat zelf klussen blijkt niet nodig. Bob heeft 58.000 euro over om te verbouwen en besluit een extra badkamer te creëren. Ook realiseert hij een vijfde slaapkamer, krijgt het gezin een gloednieuwe keuken en zijn de andere ruimtes eveneens opgeknapt. De keuzes die Bob en styliste Roos hebben gemaakt blijken op de grote dag een schot in de roos. Tessa en Sicco zijn in de wolken met hun nieuwe stulpje. ,,Dit is gewoon fantastisch. Onze droom komt uit.”

Volledig scherm De nieuwe woning van Sicco en Tessa in Kopen zonder kijken. © RTL

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: