Extern onderzoek ingesteld naar plots werkloze ster van Britse ‘Koffietijd’

Schofield gaf onlangs toe dat hij tijdens zijn huwelijk een affaire heeft gehad met een jongere mannelijke collega bij het tv-programma This morning, de Britse equivalent van Koffietijd. De 61-jarige presentator vertrok onlangs na twintig jaar bij de show na geruchten over ruzie met zijn co-host. Maar de soap kreeg een nieuw hoofdstuk: het tv-icoon had tegen iedereen gelogen en wordt nu overal opzijgezet, hij is bijvoorbeeld ook geen ambassadeur meer van een liefdadigheidsinstelling. Een advocaat zal namens zijn oude werkgever naar de relatie op de werkvloer kijken.

Volgens ITV is eerder in 2020 al gesproken met de betrokkenen, maar werd door beide partijen destijds een relatie ontkend. Toen Schofield onlangs hierop terugkwam, sprak hij zelf van iets dat ‘niet slim, maar ook niet illegaal’ was. In een brief die in Britse media geciteerd wordt, stelt de directeur van ITV dat nu ‘de feiten vastgesteld’ moeten worden.

‘Bij deze werkzaamheden wordt ook gekeken naar de processen en beleidslijnen die hiermee te maken hebben en of we deze moeten wijzigen of versterken’, staat ook in de brief. ‘Dit werk zal zo snel mogelijk worden uitgevoerd en we zullen graag de uitkomst delen.’

Het dagelijkse ochtendprogramma This morning is al 35 jaar een begrip bij de Britten. De populariteit was vooral te danken aan de chemie tussen presentatoren Schofield en Holly Willoughby (42), die goed zijn voor miljoenen views op YouTube met hun bloopers. Die keer dat ze de slappe lach kregen na een grap van tv-kok Gino D’Acampo staat online te boek als legendarisch. ,,Als mijn oma wielen had, was ze een fiets geweest’’, zei hij alleen maar.

