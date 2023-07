Extra editie Slimste Mens: oud-kandidaten kunnen na pijnlijke uitglijder revanche nemen

Oud-kandidaten van De slimste mens die soms al na één aflevering uit het spel vlogen, kunnen de ultieme revanche nemen. In september komt er een extra ‘All Stars-versie’ van de kennisquiz online, die alleen via NPO Start te zien is.

Liefhebbers van de kennisquiz kunnen hun hart ophalen: er verschijnen liefst twee edities van De slimste mens achter elkaar. De reguliere reeks start op maandag 31 juli. Vlak daarna zal vanaf maandag 11 september de extra editie te zien zijn op NPO Start. Deze zogenoemde ‘All Stars-editie’ telt vijf afleveringen, maar wijkt iets af van het vertrouwde format. In de studio strijden per aflevering namelijk niet drie maar vier kandidaten tegen elkaar. De winnaar van elke aflevering krijgt een plekje in de finale die op vrijdag 15 september wordt uitgezonden.

Het is de tweede keer dat er een All Stars-versie wordt uitgezonden. Waar vorig jaar alleen oud-finalisten konden deelnemen aan deze speciale reeks, strijden nu ook oud-kandidaten mee die vroegtijdig het spel moesten verlaten en dolgraag een tweede kans willen. KRO-NCRV maakt de zestien deelnemers op een later moment bekend.

Vorig jaar won RTL-verslaggever Marieke van de Zilver de All Stars-editie en kreeg de geuzentitel ‘de slimste der slimsten’ toebedeeld. De journaliste was namelijk in 2020 ook al de winnaar van het reguliere seizoen.

Vanaf maandag 31 juli is De slimste mens elke werkdag om 20.25 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 1. De slimste mens: All Stars is vanaf 11 september vijf dagen lang te zien op NPO Start. Beide edities worden gepresenteerd door Philip Freriks, die zoals vertrouwd vergezeld wordt door de eenkoppige jury Maarten van Rossem.

