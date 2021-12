Extra Op1 vanavond met Kockelmann en Ekiz

Oud-deelnemers talenten­jach­ten krijgen tweede kans in nieuwe show

Martijn Krabbé en Waylon maken een nieuw muziekprogramma met oud-deelnemers van talentenjachten. In Better Than Ever, vanaf 1 januari te zien op RTL 4, blikken de kandidaten terug op hun deelname en strijden ze tegen elkaar.

17 december