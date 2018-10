Fabrikanten leren niks van Keuringsdienst van Waarde - gelukkig maar

Het zijn vaak de beste uitzendingen van de Keuringsdienst Van Waarde: die over alledaagse producten die je als consument achteloos in je karretje mikt. Neem nou die van donderdag, over de haasjes-hausse in de supermarkt. Ik had daar nog geen seconde over nagedacht, maar inderdaad: waar komen al die zalmhaasjes, forelhaasjes en kiphaasjes ineens vandaan? Het lijkt wel of ze zich spontaan voortplanten in de koelvitrine. Terwijl we het vroeger moesten doen met varkenshaas en ossenhaas, en dan alleen op zondag.



Als je er dan wel twee seconden over nadenkt, voel je aan je water dat het een ordinaire marketingtruc moet zijn. Te vergelijken met de Italiaanse mama’s van Bertolli die zogenaamd in een charmant fabriekje de tomatensaus staan te koken, die wij vervolgens in potjes in de supermarkt kopen. Wat overigens een legendarische aflevering opleverde van KVW. Maar het mooie is, dat ook een voor de hand liggende uitkomst voor dit tv-programma geen enkel beletsel is om er toch een onderhoudend, zelfs leerzaam half uurtje van te maken.