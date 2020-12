Facebook verwijdert video Wappie van Youp van 't Hek

De video zou volgens Facebook in strijd zijn met de richtlijnen. De woordvoerder geeft aan dat de BNNVARA niet van plan is stappen te nemen. ,,We vinden het heel jammer, juist omdat veel mensen zich in het liedje herkennen." Op dit moment lijkt alleen deze video van Wappie verwijderd te zijn. De video is nog beschikbaar op onder meer het officiële YouTube-kanaal van Even tot hier en staat nog op de Facebookpagina van BNNVARA.

Niels van der Laan en Jeroen Woe, de presentators van Even tot hier, hebben weinig begrip voor de actie van Facebook. ,,Vrij belachelijk dit...", schrijven zij bij een screenshot van de Facebookpagina waarop duidelijk wordt dat de video is verwijderd. Het is niet duidelijk waarom Facebook deze specifieke video in strijd met de richtlijnen vindt. Volgens een woordvoerder van Facebook zijn er meerdere oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat een video wordt verwijderd.

Youp van 't Hek transformeerde zijn kersthit Flappie in het satirische BNNVARA-programma Even tot hier in Wappie. De nieuwe versie, over mensen die de ernst van het coronavirus ontkennen, werd al gauw een hit op internet. Op het YouTube-kanaal van Even tot hier is het fragment in vier dagen tijd bijna 1,4 miljoen keer bekeken.