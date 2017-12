Fadi Fawaz mist George Michael verschrikkelijk: 'Het is wat het is'

,,Het is wat het is", staat in het onderschrift. In het gedicht schrijft Fadi dat hij George "voor altijd zal missen tot de dag dat hij hem weer zal zien".

It is what it is. Een foto die is geplaatst door null (@fadi_fawaz) op 24 Dec 2017 om 22:37 PST

Fadi was degene die het lichaam van George vorig jaar op eerste kerstdag vond in het huis van de zanger in Goring-on-Thames in Oxfordshire. De politie onderzocht nog enige tijd de rol van Fadi bij de dood van George, maar rechercheurs vonden geen verdachte omstandigheden. Later bleek dat de zanger een natuurlijke dood was gestorven.

Verdrietig

De kerstdagen brengt Fadi dit jaar door met vrienden op het platteland. Tegen de Sunday Mirror zei hij eerder dat hij het niet kon verdragen om in Londen te zijn met de vele kerstbomen en kerstlichtjes. ,,Het maakt me verdrietig, ik wil gewoon dat het voorbij is."