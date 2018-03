Faillissement aangevraagd voor modemerk SuperTrash van Olcay Gulsen

Volgens Gulsen, zo maakte ze vanavond bekend, is er nog een kans op een doorstart. ,,Maar het is de curator die uiteindelijk beslist of dat mogelijk is.'' De onderneemster en presentatrice vertelde in RTL Boulevard dat ze ook persoonlijk door het faillissement wordt geraakt. ,,Ik ben weliswaar nu minderheidsaandeelhouder, maar ik heb er natuurlijk wel veel geld in gestoken. Het is toch mijn kind, mijn levenswerk."



Het gaat al zo'n drie jaar niet goed met SuperTrash. Zo zijn de afgelopen tijd al meerdere winkels, zoals in Amsterdam en Haarlem, gesloten. Medio februari dit jaar benoemde ze Charles Paape tot bestuursvoorzitter bij het verliesgevende SuperTrash. Paape was eerder onder meer bestuurder bij Free Record Shop en The Phone House. Zelf bleef Gulsen, als zogenoemde brand director (een soort merkbewaker, red.) wel betrokken bij het uitzetten van de creatieve koers van het kleding-, schoenen- en accessoireslabel. Over haar rol binnen de onderneming zei ze vanavond: ,,Ik ben duidelijk tekort geschoten. Ik hoop dat het bedrijf na dit ernstige gebeuren door kan gaan, ook zonder mij.''



Fashionista Gulsen wist, toen ze nog hoogste baas was, al langere tijd dat het slecht ging. ,,Ik had gehoopt dat we het dieptepunt achter de rug hadden en weer aan het opbouwen waren. Ik wist echt niet dat, toen ik vier weken geleden het stokje overdroeg, dat het faillissement nu al een feit zou zijn.'' De onderneemster werd vanmorgen al vroeg uit bed gebeld door het management. ,,Of ik als aandeelhouder even mijn handtekening wilde zetten onder het besluit te stoppen.''