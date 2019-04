Fajah komt met killerbodywraps en hoogzwangere Joëlle staat op knappen

showbytes updateKorte updates van de sterren op sociale media - wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van bekend Nederland. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Actrice Jelka van Houten moet vanwege een gebroken stuitje voorlopig op een comfortabel ‘donutkussentje’ zitten. De zus van Carice viel recent in Amerika uit een hangmat en belandde keihard op haar billen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@jelkavanhouten) op 9 Apr 2019 om 3:05 PDT

Volgens danser-choreograaf Timor Steffens is zijn bij hem logerende neefje best fotogeniek. Even swipen voor meer kiekjes van het mannetje dat volgens zijn oom een agent nodig heeft.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@timorworld) op 9 Apr 2019 om 4:29 PDT

Blondine Bridget Maasland is, als opvolgster van de roodharige Chazia Mourali, begonnen met de opnamen van De Zwakste Schakel: het legendarische programma dat ze bij RTL 4 gaat presenteren.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@bridgetmaasland) op 9 Apr 2019 om 3:09 PDT

Handig! Binnenkort kan iedereen misschien een killerbody krijgen met door Fajah Lourens ontwikkelde wraps.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@mykillerbodymotivation) op 9 Apr 2019 om 6:58 PDT

Acteur Barry Atsma attendeert ons op drie dingen: de fraaie bloesems in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn, zijn Vinex-stulpje en de garagedeur bij de buren die nog openstaat.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@barry_atsma) op 9 Apr 2019 om 6:18 PDT

Joëlle Witschge en haar voetballende vriend Dave Bulthuis kunnen in Zuid-Korea niet wachten op de geboorte van hun kindje.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@joellewitschge) op 9 Apr 2019 om 5:52 PDT

Actrice Esmee van Kampen vraagt zich af of haar volgers steil of juist krullend haar leuk vinden. Onze aandacht ging echter meer uit naar haar best bijzondere oorbelconstructie.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@esmeevnkmpn) op 9 Apr 2019 om 4:05 PDT

Waar of niet waar? James (1), het zoontje van Chantal Janzen, lost Rubik's puzzelkubussen doorgaans binnen 20 seconden op.

Normaal lost 'ie m altijd op in 20 seconden maar 'Deze is stuk' zegt ie op t laatst. Vandaar. 29.4k Likes, 476 Comments - Chantal Janzen (@chantaljanzen.official) on Instagram: "Normaal lost 'ie m altijd op in 20 seconden maar 'Deze is stuk' zegt ie op t laatst. Vandaar."

Xander en Sophie de Buisonjé hebben voor de huishoudelijke taken in hun verbouwde villa in het Gooi een butler aangenomen in de vorm van zoon Dex Olivier (9).

Best butler in town! #girlsdiner @home #telief #opeigeninitiatief Een foto die is geplaatst door null (@sophiedbuisonje) op 8 Apr 2019 om 13:03 PDT

Voormalig realityster Amanda Balk is nog altijd in Dubai, waar ze zich voor een futuristisch muurtje liet fotograferen in een strakke zwarte jumpsuit.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@amandabalk_) op 8 Apr 2019 om 22:35 PDT

Roxeanne Hazes kan inmiddels niet meer zonder hem: haar verloofde, platenlabelmedewerker Erik Zwennes, met wie ze zoontje Fender kreeg. Voor zijn 34ste verjaardag selecteerde ze zeven liefdevolle snapshots.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@roxeannehazes) op 8 Apr 2019 om 22:38 PDT

GTST-soapie Ferri Somogyi stuurt zijn mooie vrouw Noëlle een hartje toe nadat hij werd verrast door een aangename facebookherinnering.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@ferrisomogyi) op 8 Apr 2019 om 22:57 PDT

Mrs. Keizer, beter bekend als Annemarie Keizer, de vrouw van de Volendamse zanger Simon Keizer, vraagt zich af of nat haar eigenlijk wel kan op Instagram.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@mrskeizer) op 9 Apr 2019 om 0:36 PDT

Qmusic-dj's Domien, Mattie en Marieke moeten een muzikale code kraken om uit hun Escape Room te ontsnappen, waar ze sinds gisteren zitten. Ze krijgen het steeds benauwder, kampen met slaapgebrek en draaien bijna door.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@mattiemarieke) op 9 Apr 2019 om 1:09 PDT