Fajah Lourens zet miljoenenvilla te koop: ‘Ga mijn droomleven vervullen in Spanje’

Lisa Marie Presley overleed aan gevolgen operatie om af te vallen

Lisa Marie Presley is overleden aan de gevolgen van een eerdere operatie, die was bedoeld om af te vallen. De dood van de dochter van Elvis Presley is veroorzaakt door een verstopping in de dunne darm die meestal wordt veroorzaakt door littekenweefsel, een hernia of kanker, meldt CNN op basis van het autopsierapport.